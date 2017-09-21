Огромное облако плазмы летит в сторону Земли

К Земле очень стремительно приближается облако плазмы размером с Марс. Оно сформировалось при вспышке двойной звезды в созвездии Скорпиона - V745. По словам ученых, бояться большого облака плазмы жителям Земли не стоит.

Космический объект расположен в 25 тысячах миллионов световых лет. Внимание астрофизиков двойная звезда привлекла в 1937 году, когда во время наблюдения специалисты зафиксировали вспышки, сообщает ToDay News Ufa.

Сама система состоит из красного гиганта и белого карлика. Гравитация меньшего компаньона отрывает куски от большего, что провоцирует вспышки. Ученые отмечают, что часть вещества оседает на карлике. Рано или поздно он наберет достаточную массу, чтоб окончательно взорваться.