Российские ученые разрабатывают уникальные лекарства от инсульта

Российские ученые из Южного федерального университета в скором времени могут создать уникальное лекарство от инсульта.

В настоящий момент специалисты проводят эксперименты над лабораторными крысами. В мозге грызунов обнаружены белки, которые могут стать новыми мишенями для разработки лекарств, которые ограничивают повреждения данного органа после инсульта, передает издание Molecular Neurobiology.

Эксперты изучили изменения структуры нервных клеток и сосудов в коре мозга крыс при помощи методов оптической и электронной микроскопии. Впоследствии планируется исследовать внутриклеточные процессы, которые управляют синтезом белков, отвечающих за отмирание клеток мозга при развитии инсульта.