Впервые ученым удалось с помощью телескопа ALMA получить снимки древней звезды U в созвездии Насоса. По внешнему виду она сильно напоминает пылающее око, наблюдающее из космоса. Такое сходство было замечено после того, как звезда сбросила внешние слои.

Звезду открыли в конце 80-х годов прошлого века. Внимание астрономов она привлекла своей переменчивой яркостью. При наблюдении стало понятно, что космическое тело находится на последнем этапе эволюции и считается престарелым. Сейчас у звезды почти не осталось запасов водорода, она резко расширяется и сбрасывает внешнюю оболочку в космос. Это происходит во время повышенной активности, которая может растянуться на целый земной век. Ученые считают, что через определенное время звезда U потеряет свою материю и станет белым карликом.



