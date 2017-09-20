Ученые выявили у мужчин взаимосвязь сексуальной активности и агрессии

Международная группа исследователей выявила взаимосвязь у мужчин сексуальной активности и агрессии.

Эксперимент на лабораторных мышах проводили нейробиологи из США, Японии и Южной Кореи.

Ученые отметили, что сексуальная активность является одной из причин мужской агрессии. В ходе исследования доказано, что одна и та же зона мозга у самцов многих видов, в том числе человека, активируется как при спаривании, так и при конфликтах. У самок же эти функции выполняют различные нейронные области.

Во время ухаживаний самцы демонстрируют большую агрессивность, чем самки. Результаты экспериментов на мышах с применением электрической стимуляции и удаления определенных районов мозга показали, что область, называемая вентромедиальным гипоталамусом, отвечает как за агрессивное, так и за сексуальное поведение самцов. И ключевую роль играли клетки, синтезирующие рецепторы гормонов прогестерона и эстрогена. Активация этой зоны с помощью оптогенетических методов провоцировала мышей к нападению.

У самок эти клетки отвечают за сексуальное, но не агрессивное поведение, - сообщает Лента.ру. Исследователи выяснили, что агрессии самок способствует другая популяция нейронов в гипоталамусе, которая отделена от первой.