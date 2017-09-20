NASA запустит зонд для изучения Солнца

Американское управление по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА) заявило о подготовке к запуску ан Солнце исследовательского аппарата. Зонд на Солнце планируют запустить уже в следующем году.

НАСА заявило о планах запуска исследовательского зонда к Солнцу. Сообщается, что космический аппарат запустят летом 2018 года. Автоматическая станция Parker Solar Probe должна будет пройти по орбите Солнца в семь раз ближе, чем аппарат Helios 2, который приблизился к светилу в 1972 году на расстояние в 43,2 млн км. Новый зонд подойдет к Солнцу на расстояние в 6,4 млн километров (это ниже солнечной атмосферы) и станет к нему ближе, чем планета Меркурий. Данные новой станции позволят, в частности, более точно предсказывать погоду на Земле.