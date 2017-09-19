В США завершилась восьмимесячная имитация жизни на марсианской базе, которую построили на склонах горы Мауна-Лоа.

Ученые из университета гавайских островов заявили, что эксперимент прошел успешно, а это свидетельствует о том, что долгосрочные космические экспедиции возможны для землян. Как уточняет Space.com, участники имитационной миссии в течение восьми месяцев жили в закрытом помещении, получали продукты один раз в несколько месяцев и могли связаться с "Землей" с 20-минутной задержкой.

Отмечается также, что добровольцы в любой момент могли покинуть базу, предварительно надев скафандр.