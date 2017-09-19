Пришельцы атаковали супертелескоп «Грин Бэнк»

В 60-х годах прошлого века американцы установили самый большой телескоп на планете – «Грин Бэнк», прославившийся не только своими размерами, но и коротким сроком действия. В поломке аппарата уфологи обвиняют инопланетян.

Специалисты отмечают, что телескоп начал рушиться без ведомых причин: антенны обсыпались, а края тарелки обуглились от воздействия мощного лазера явно не земного происхождения, поскольку на Земле пока нет лазеров подобной мощности.

Ученые также отмечают, что перед поломкой телескоп стал получать непонятные сигналы из космоса, которые предположительно поступали с Луны. Однако расшифровать инопланетный сигнал никому так и не удалось. При этом антенны «Грин Бэнка» были раскалены до такой степени, будто на их воздействовали мощным лазером. Астрофизик Стивен Брюс посвятил этой тайне свою книгу с одноименным названием, в которой он делится деталями расследования.