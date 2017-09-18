Астрофизики заявили об открытии второго спутника Земли

Международная группа астрофизиков буквально шокировала своим открытием: оказывается, у Земли на протяжении миллионов лет существует не один, а два спутника. Вторым, помимо Луны, является небольшой астероид.

Ученые из Гавайского университета совместно в парижскими коллегами составили карту космических объектов, которые пролетают рядом с Землей. Компьютерное моделирование показало, что один из них сопровождает нашу планету на протяжении многих миллионов лет, хотя обычно такие объекты не задерживаются надолго – максимум на девять месяцев, сообщает gazetadaily.ru. Этот карликовый спутник имеет в диаметре не больше метра.