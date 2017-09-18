Эксперимент по имитации жизни на Марсе завершило NASA

В NASA сообщили о завершении эксперимента по имитации жизни на Марсе.

Ранее сотрудники агентства оборудовали на склоне одного из вулканов, расположенных на Гавайях, двухэтажный комплекс. В нем с середины января текущего года проживали 6 человек.

За обитателями условной марсианской станции следило множество специалистов. Их целью было выявление медицинских и прочих проблем, с которыми могут столкнуться будущие покорители Красной планеты. Результаты прошедшего эксперимента NASA пообещало обнародовать позже.

Некоторое время назад в агентстве заявили, что первый пилотируемый полет на Марс должен состояться в 2027–2030 годах.