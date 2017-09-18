Стало известно, что случится с Землей после взрыва Солнца

Ученые рассказали, что случится с Землей, если Солнце взорвется.

Согласно последним данным экспертов, все живое на нашей планете погибнет почти моментально – буквально на первом этапе катаклизма. Более того, вероятно, что Земля на огромной скорости вылетит за пределы Солнечной системы почти сразу после катастрофы, передает ФАН.

Интересно, что земляне увидят взрыв лишь через восемь минут после того, как он случится. После этого на Голубую планету начнут поступать мощные потоки радиоактивного излучения, которое и станет причиной гибели людей, животных и растений. Чуть позже температура на Земле поднимется до 3-5 тыс. градусов по Цельсию.