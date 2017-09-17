Ученые: Земля и Марс в будущем столкнутся

Официальное мнение мирового научного сообщества относительно стабильности Солнечной системы не поддерживают астрофизики, которые считают сомнительным утверждение о том, что орбиты планет пересечься не могут.

Орбиты разных планет не только могут, но и должны будут когда-нибудь в будущем пересечься, считают астрофизики.

Пока процессы в Солнечной системе относительно стабильны, но это не значит, что так будет всегда, считают исследователи космоса. В будущем Марс и Земля вполне могут столкнуться, сообщает портал nevnov.ru.

Исследователи космоса заметили, что орбиты планет незначительно меняются. Через миллиарды лет такая «незначительность» станет главной причиной неизбежного столкновения планет нашей системы.

По одной из версий, Земля однажды столкнулась с планетой Тэей, что привело к образованию Луны. Хотя последние данные говорят о том, что Луна старше нашей планеты и ее появление является полной тайной.