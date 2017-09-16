Ученые: на Луне постоянно формируется вода

Американские планетологи с помощью индийского аппарата «Чандраян» смогли составить первую подробную карту залежей воды на спутнике Земли. Ученые выяснили, что на Луне могут формироваться молекулы воды.

На спутнике Земли может быть вода, причем, она там образуется постоянно и может стать своего рода полезным ископаемым при колонизации спутника человеком, сообщает РИА Новости.

Ученые выяснили места залегания лунной воды и приблизительное количество живительной влаги. Теперь ученым осталось решить, стоит ли тратить время и деньги на добывание воды на Луне, чтобы обеспечить ею астронавтов МКС и для изготовления ракетного топлива.

Астрономы давно выяснили, что отсутствие на Луне атмосферы, слабое притяжение и солнечный ветер делает невозможным существование воды на лунной поверхности, но вода на Луне все же есть, - в виде льда она находится в кратерах земного спутника.