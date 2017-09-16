Астрономы нашли в космосе место бессмертия

В космосе есть место, где человеческий организм будет защищен от процессов старения. Об этом заявляет ряд авторитетных ученых-астрономов. «Места бессмертия» в космосе пока еще мало изучены на сегодня.

Астрономы считают, что в космосе есть места, где человек может существовать вечно – это черные дыры. На сегодня черные дыры в космосе – явление малоизученное, но несколько любопытных фактов о них ученым выяснить удалось, сообщает versiya.info.

Один из таких любопытных фактов состоит в том, что рядом с черной дырой организм человека почти не подвержен старению. Известный ученый Стивен Хокинг предположил, что черные дыры – это своего рода порталы в параллельную Вселенную, где вся материя не пропадает, а просто переходит в иной мир. Есть предположение, что вблизи черной дыры по упомянутых выше причинам может происходить искривление временного континуума, поэтому человек рядом с ней перестанет стареть.