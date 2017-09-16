Ученые: огромных размеров астероид может уничтожить Марс

Если учесть, что размеры Красной планеты не достигают и 11 процентов от размеров Земли, а летящий астероид превышает по площади десять футбольных полей, для Марса столкновение с таким объектом будет фатальным.

Масса планеты Марс составляет 10,7% от массы земли, а астероид, который угрожает столкновением Красной планете, весит порядка 150 миллионов тонн и в диаметре6 достигает одного километра, сообщает портал 5-tv.ru.

Астероид 2015 UM67 российские ученые открыли, как видно из названия, два года назад. Сейчас стало очевидно, что траектория космического тела может пересечься с траекторией Марса и тогда Красная планета перестанет существовать.