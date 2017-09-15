Ученые установили, какой вирус является самым опасным на планете.

Удивительно, но ни ВИЧ, ни малярия, ни вирус бешенства не вышли на первое место – страшнее всего для людей различные штаммы вируса гепатита, которые каждый год убивают более 1,3 миллиона человек. В издании Lancet уточняется, что борьба с данным заболеванием никогда не являлась приоритетной, вследствие чего нет четких систем для финансирования данных проектов.

Отметим, что ежегодно в вышеуказанном журнале публикуются отчеты о проблемах со здоровьем, которые беспокоят человечество. Эти данные часто становятся руководством к действию для органов здравоохранения и ООН.