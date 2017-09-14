Астрономы предрекли Земле гибель после исчезновения Юпитера

В случае если Юпитер по какой-либо причине исчезнет, Землю ждет катастрофа. К такому выводу пришли астрономы.

Как пишет издание ToDay News Ufa, самая большая планета Солнечной системы играет очень важную роль в обеспечении безопасности Земли. Дело в том, что Юпитер притягивает к себе крупные астероиды, которые могли бы упасть на земную поверхность и уничтожить на ней все живое.

Ранее «Аргументы недели» писали, что, согласно предположению некоторых ученых, в будущем Юпитер может стать главным светилом Солнечной системы. Это произойдет, если Солнце в конце своего жизненного цикла взорвется, выделив гелий.