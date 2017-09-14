Ученые определили самую высокую температуру в истории Земли

Австралийским ученым удалось определить самую высокую температуру, существовавшую когда-либо на поверхности Земли. Сделать открытие помогли драгоценные камни, найденные в ударном кратере озера Мистатин.

Водоем внезапно стал настолько горячим, что в нем обычный минеральный циркон превратился в жемчужный кубический цирконий. Это могло произойти при минимальной температуре 2370 градусов. Именно до таких градусов разогрелась Земля в месте падения гигантского астероида. Это произошло 38 миллионов лет назад на территории, где сейчас находится современная Канада.

Температура в первые секунды после удара астероида была равна половине температуры поверхности Солнца и плавила даже камни на поверхности Земли.



