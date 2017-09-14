Ученые обнаружили самую темную планету Галактики

Группа ученых, в которую вошли специалисты из Канады и Великобритании, обнаружила самую темную планету Галактики.

Планета, о которой идет речь, расположена в созвездии Возничего, ей было присвоено имя WASP-12b. Исследователи рассчитали, что поверхность небесного тела отражает меньше одного процента света, испускаемого звездой, вокруг которой вращается WASP-12b.

Ранее «Аргументы недели» писали о другом научном открытии, связанном с изучением космического пространства. Специалисты раскрыли происхождение планеты X. Так принято называть девятую планету Солнечной системы, которая, согласно ряду гипотез, располагается за орбитой Нептуна.