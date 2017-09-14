Астероид размером с МГУ пролетел мимо Земли
14 сентября 2017, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]
Прошлой ночью мимо Земли пролетел астероид, который по своим размером сопоставим с Московским государственным университетом.
Небесному телу, о котором идет речь, астрономами было присвоено имя 2017 RU1. В ночь на четверг астероид сблизился с планетой на максимальное расстояние, составляющее около 15,8 млн километров, сообщает РИА Новости.
Астрономы рассчитали, что, достигнув расположенного за орбитой Марса пояса астероидов, 2017 RU1 начнет обратное путешествие в сторону Земли. Специалисты заверили, что опасности данный объект для человечества не представляет, так как вероятность его столкновения с планетой ничтожно мала.
Ранее «Аргументы недели» писали о пролете мимо Земли крупнейшего астероида в истории астрономических наблюдений.