Изобретение уральских ученых вошло в ТОП-100 по России
13 сентября 2017, 16:37 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
Проект мобильной волновой электростанции, разработка ученых Уральского федерального университета Сергея Щеклеина и Александра Попова включена в список ста лучших изобретений России — 2016.
«Мы смогли увеличить эффективность установки за счет одновременного использования как кинетической, так и потенциальной энергии волны. Устройство использует энергию мелких по амплитуде волн, умеет приспосабливаться к текущей волновой обстановке и ориентироваться по направлению движения волн», — рассказал Александр Попов.
По словам ученого, теперь УрФУ может рассчитывать на инвестиции для разработки технической документации и промышленного освоения подобной продукции.