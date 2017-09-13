Изобретение уральских ученых вошло в ТОП-100 по России

Проект мобильной волновой электростанции, разработка ученых Уральского федерального университета Сергея Щеклеина и Александра Попова включена в список ста лучших изобретений России — 2016.



«Мы смогли увеличить эффективность установки за счет одновременного использования как кинетической, так и потенциальной энергии волны. Устройство использует энергию мелких по амплитуде волн, умеет приспосабливаться к текущей волновой обстановке и ориентироваться по направлению движения волн», — рассказал Александр Попов.



По словам ученого, теперь УрФУ может рассчитывать на инвестиции для разработки технической документации и промышленного освоения подобной продукции.

