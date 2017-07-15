Россия запустит космические аппараты на Луну на год позже, чем было обещано

Орбитальные аппараты для изучения Луны будут отправлены на год позже, чем было заявлено, в 2021 году. Посадочный аппарат "Луна-26" стартует в 2021 году, а посадочный аппарат "Луна-27" – в 2022 году.

О задержке лунной программы журналистам сообщил директор Института космических исследований РАН, вице-президент РАН Лев Зеленый, сообщает ТАСС.

В 2019 году на Луну отправится станция "Луна-25", а затем ученые возьмут паузу, чтобы поработать над проектом "ЭкзоМарс". Ученый пояснил, что промышленность не сможет справиться сразу с двумя межпланетными программами.

"ЭкзоМарс" – это проект России и Европы по исследованию Красной планеты. Европейский зонд на Марс отправлен в 2016 году – это первый этап программы. Затем планируется отправить на Марс посадочный модуль.