Ученые выяснили, из чего образовалась наша планета

Версий о происхождении нашей планеты более чем достаточно, но слишком мало версий научно обоснованных. Австралийским ученым из Университета Кетрина, похоже, удалось приблизиться к этой разгадке.

Об открытии австралийских ученых 15 июля сообщает портал rueconomics.ru. Ученые пришли к выводу, что версия о происхождении Земли из остатков метеоритных пород не так состоятельна, как казалось вначале. Версия о том, что наша планета сформировалась из гигантского грязевого шара, намного адекватнее.

Землю сформировали не силы тяжести, которые «сплавили» метеоритные осколки, а вода, которая образовалась из-за таяния льда. То есть была некая толща породы, которая под действием воды превратилась в «грязевой шар», а затем – в нашу планету. Льды растаяли, по мнению ученых, из-за распада радиоактивных изотопов, что выделяет большое количество тепла. Свою версию ученые успешно доказали с помощью математической модели.