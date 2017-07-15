Советник президента РФ: в Арктике рождается природный катаклизм

Ранее «Аргументы недели» сообщали о ситуации в Арктике, где откололся огромных размеров айсберг. Ученые констатируют: Арктика тает. Такого же мнения придерживается и советник президента РФ Александр Бердицкий.

Александр Бердицкий является советником президента России по вопросам изменения климата и заявил 15 июля о том, что в Арктике зарождается природный катаклизм, сообщает ТАСС.

Бердицкий считает, что причина резких погодных изменений в последнее время – арктические природные процессы. Растет средняя температура на Земле и климат теплеет, и в Арктике - тоже.

Изменения погодных условий в Арктике мешает воздушному сообщению и советник президента считает, что надо активнее использовать беспилотные аппараты. Пока, заметим, речь идет о работах в Арктике, которая сейчас активно изучается и осваивается.