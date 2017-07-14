Сенсационное заявление сделали 14 июля специалисты госкорпорации «Роскосмос». В ведомстве заявили, что вскоре начнут подготовку первой группы космонавтов для полета на Марс и возможно сотрудничество с НАСА.

Подготовка первых космонавтов для полета на Красную планету начнется в 2019 году и подготовительные работы уже ведутся, сообщает ura.news.

Пока есть проблемы технического оснащения (например, до сих пор не изготовлен подходящий скафандр для Марса) и с финансированием проекта.

В «Роскосмосе» отмечают, что послать космонавтов на Марс даже в 2030 году – это слишком рано. Пока корпорация отрабатывает все технологии на Луне: взлет, посадка, межпланетный перелет и защита от радиации.

Многое нужно отработать с помощью автоматов и к этому корпорация приступит в 2019 году. Ранее НАСА выступила с заявлением, что на Марс человек в ближайшее время не полетит: нет таких денег.