Российские студенты запустили в космос первый народный спутник

Спутник «Маяк» назван первым народным спутником, так как он создан на народные деньги. Над созданием спутника трудились инженеры и студенты Московского политехнического университета, сообщили в «Роскосмосе».

Студенты обещают, что их спутники станет на небе всех ярче, но специалисты смотрят на такие заявления скептически, пишет «Комсомольская правда».

О необычной яркости «Маяка» его создатели говорят неспроста. Дело в том, что спутник – это пирамида, каркас, обтянутый металлизированной пленкой. Общая площадь спутника – 20 кв. метров. По замыслу студентов, солнечные лучи будут отражаться от его пленки и заставят спутник сверкать. Научной ценности спутник не представляет, но зато символизирует возможности самодеятельной космонавтики. Деньги на спутник собрали через интернет. Запущен космический аппарат был 14 июля с космодрома Байконур. Ракета-носитель Союз-2.1а вывела на орбиту 72 малых спутника, в том числе и «Маяк».