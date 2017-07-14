Ученые выяснили: любое животное можно приручить
14 июля 2017, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука 13+
14 июля 2017, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]
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Стали известны подробности ЧП с пятью самолетами в аэропорту Сан-Франциско
Житель Тюмени прислонился к стене киоска и погиб от удара током
//Криминал
В Чебоксарах директор Всероссийского общества глухих попался на мошенничестве
//Наука
//Политика
СМИ: сын Трампа беседовал с юристом из РФ в присутствии советского разведчика
//В мире
Под Москвой 90-летняя старушка протаранила "Инфинити" и погибла
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