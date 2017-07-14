Ученые выяснили: любое животное можно приручить

Исследователи Новосибирского Института цитологии и генетики доказали на практике возможность селекционного одомашнивания любых видов животных. Опыты проводились на протяжении 50 лет, с конца 1950-х годов.

Ученым удалось получить искусственным путем «домашнюю» лису и крысу, а в настоящее время они приручают (искусственная доместикация) дикого соболя, пишет «РГ».

Новосибирские ученые продолжили то, что начал известный советский генетик Дмитрий Беляев. Беляеву удалось вывести группу лис, которые имеют поведенческие признаки собак, - даже хвостом виляют. При этом они игривы и дружелюбны по отношению к человеку.

Исследователи выяснили, что с помощью генетического отбора можно ускорить приручение любого зверя, отбирая много лет самых дружелюбных особей. Домашнего соболя ученые планируют получить к 2040 году.