Археологи разгадали тайну древнего кургана в Крыму

Тайна древнего кургана, который расположен рядом с мостом через Керченский пролив, раскрыта. Курган относится ко временам Боспорского царства, то есть к IV веку до нашей эры, времена древней Греции.

Об открытии археологов в Крыму сообщает РИА Новости.

Древний курган, датированный IV до нашей эры, был исследован экспертами Института археологии РАН. Древний курган прозвали «Госпитальным», потому что рядом с ним, на юго-востоке Керчи, когда-то располагался военный госпиталь. Курган попал в зону строительства Керченского моста, - здесь вскоре пройдет трасса.

В толще кургана были найдены погребения разных времен, и многочисленные следы разорений могил. Курган сооружался в несколько приемов. Ученым удалось найти древние камни-жертвенники, костровища и ямы с остатками тризны по умершим и множество сосудов IV века до нашей эры и другая керамика.