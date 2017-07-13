Минувший июнь стал самым холодным за последние 14 лет и непогода не покидает Центр России. Это вызвало массу версий о том, что столичный регион стал жертвой применения «климатического оружия».

О возможности создания «климатического оружия» рассказали ученые РАН, сообщает РИА Новости.

Ведущий научный сотрудник Института физики и атмосферы РАН Алексей Елисеев считает создание «климатического оружия» невозможным. Объяснение тому простое: нельзя изменить погоду в отдельном регионе, не затронув при этом глобальные климатические условия.

Ученым ничего не известно про работы над созданием оружия, которое якобы способно изменить климат. Да и само создание подобного оружия невозможно. Погода на всей планете взаимосвязана, есть понятие "общей циркуляции атмосферы". Если даже предположить, что такое оружие есть, то оно в первую очередь навредило бы тем, кто его применит.