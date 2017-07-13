Археологи приступили к раскопкам «Дома мертвых» рядом со Стоунхенджем

Археологи из Университета Ридинга раскопали между Стоунхенджем и Эйвбери, еще одним мегалитическим сооружением на территории Великобритании, «Дом мертвых» - древнее кладбище. О начавшихся раскопках сообщается на сайте университета.

О кладбище было известно уже несколько десятилетий, однако раскопки начались только сейчас. Кладбище состоит из двух канав и, очевидно, погребального кургана, который они обрамляют. Вероятно, для создания насыпи в центре «Дома» использовалась земля из этих канав. Не исключено, что там хоронили строителей Стоунхеджа и их предков, живших 5,6 тысяч лет назад, за 600 лет до того, как один из самых знаменитых археологических памятников древнего мира был построен.

Стоунхендж находится в 130 километрах от Лондона и представляет собой полукруг из 90 крупных камней четырехметровой высоты. Самые тяжелые «кирпичи» весят 30-40 тонн.



