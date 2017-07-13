Ученые в шоке: в 2017 году Земле угрожают сразу 887 астероидов

Ученые проанализировали данные, полученные из космоса, и сделали шокирующий вывод.

Выяснилось, что в 2017 году Земле угрожают сразу 887 астероидов, которые должны пройти вблизи нашей планеты. Как уточняют специалисты из Смитсоновской астрофизической обсерватории, вероятность столкновения хотя бы одного объекта с Голубой планетой крайне мала, однако ученые не перестают мониторить космическое пространство, ведь ситуация может измениться в любой момент, передает "Экономика сегодня".

Отметим, что накануне мимо Земли пролетел астероид МС4, который, по мнению некоторых ученых, представлял опасность для планеты.