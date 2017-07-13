Уральские ученые создали трактор-беспилотник для работы в сельском хозяйстве. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Свердловской области.



Команда ученых Уральского государственного аграрного университета и Уральского федерального университета создала беспилотный трактор с искусственным интеллектом. Машина предназначены для работы в сельском хозяйстве. Сейчас ученые управляют машиной при помощи пульта, а позже запланировано разработать программу для управления.



Отметим, что власти Свердловской области планируют начать производить тракторы-беспилотники в течение трех лет.

по сообщению портала "ВЕСТИ УРАЛА"