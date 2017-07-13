Американское космическое агентство NASA получило от космического зонда Juno очень четкие снимки Большого красного пятна на Юпитере, благодаря чему человечество получило возможность лицезреть самый мощный шторм Солнечной системы.

NASA поспешило обрадовать общественность и быстрее выложило снимки на своем официальном сайте без их предварительной обработки.

Полученные снимки, которые с уверенностью можно назвать уникальными, могут пролить свет на историю происхождения Большого красного пятна, имеющего в диаметре 16350 км. До сих пор астрономам не удавалось получить достаточно данных о поверхности газового гиганта из-за плотного слоя облаков.







