Планета-призрак стремительно приближается к Земле

К Земле стремительно приближается неопознанное небесное тело, которое специалисты прозвали планетой-призраком.

Согласно некоторой информации, присутствие постороннего объекта в Солнечной системе уже ощущается. Ряд ученых полагает, что планета-невидимка может столкнуться с Землей и уничтожить ее, передает ФАН. Ключевую опасность представляет астероидный пояс вокруг данного космического тела, который может привести к бомбардировке Голубой планеты.

Уточняется, что появление астероидов и прочих опасных объектов вблизи Земли является прямым следствием скорого "прибытия" планеты-призрака.