Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала за последнюю неделю на Солнце пятно больших размеров. И хотя на видео оно кажется небольшим, его размеры превышают площадь нашей планеты.

Исследователи считают, что опасное образование, получившее индекс AR2665, способно привести к магнитным бурям, повреждениям спутников и другим негативным последствиям на Земле.

Солнечные пятная являются главным показателем активности светила: чем их больше, тем активнее проявляет себя Солнце. Периоды роста и снижения активности чередуются примерно через 11 лет.