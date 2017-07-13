Назван эффективный способ продления жизни

Ученые из США провели ряд исследований и нашли эффективный способ продления жизни для взрослых людей.

По мнению ряда специалистов, здоровье улучшится, если постепенно перейти на особый тип питания. Как уточняется в издании New England Journal of Medicine, жизнь способна продлить специальная диета, основанная на употреблении овощей, фруктов, орехов, рыбы, продуктов из цельного зерна и сокращении доли красного мяса и напитков с избытком сахара.

Идеи о средиземноморском типе питания придерживаются в современном мире многие ученые и диетологи, которые доказывают, что целому ряду людей эта диета действительно подходит.