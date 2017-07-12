То, что на Солнце есть пятна, известно давно. А вот то, что эти пятна могут двигаться, стало известно только что. По поверхности (если это можно так назвать) светила двигалось пятно и НАСА это запечатлело.

Кадры движения по поверхности Солнца крупного пятна зафиксировали приборы Американского космического агентства (НАСА), сообщает РИА Новости.

Передвижение пятна на Солнце сняла Обсерватория солнечной динамики НАСА с 5 по 11 июля. На видео пятно кажется небольшим, но ученые отмечают, что оно больше нашей планеты.

За два последних дня это пятно стало первым, которое появилось на видимой части светила. Пятна могут вызывать вспышки на Солнце, но ученые в данном случае в этом не уверены.