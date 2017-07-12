//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

sirano-de-berzherak

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Наука 13+

НАСА сняло на Солнце движущееся пятно (ВИДЕО)

12 июля 2017, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

НАСА сняло на Солнце движущееся пятно (ВИДЕО)
pixabay.com

То, что на Солнце есть пятна, известно давно. А вот то, что эти пятна могут двигаться, стало известно только что. По поверхности (если это можно так назвать) светила двигалось пятно и НАСА это запечатлело.

Кадры движения по поверхности Солнца крупного пятна зафиксировали  приборы Американского космического агентства (НАСА), сообщает РИА Новости.

Передвижение пятна на Солнце сняла Обсерватория солнечной динамики НАСА с 5 по 11 июля. На видео пятно кажется небольшим, но ученые отмечают, что оно больше нашей планеты.

За два последних дня это пятно стало первым, которое появилось на видимой части светила. Пятна могут вызывать вспышки на Солнце, но ученые в данном случае в этом не уверены.

 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Говорят, что...

Флот пополнится 3D-разведкой

Флот пополнится 3D-разведкой

Россия ударными темпами достраивает два новейших научных судна. Махины общей стоимостью более 15 млрд руб. предназначены для сейсмического обследования океанских шельфов.

//Общество

СМИ: Путин приехал на Валаам в сопровождении неизвестной дамы

СМИ: Путин приехал на Валаам в сопровождении неизвестной дамы

Глава РФ Владимир Путин посетил Валаам в сопровождении неизвестного спутника. Видеооператор снял, как Путин выходит из-за руля своего авто и галантно распахивает дверь перед пассажиром на заднем сидении.

//В мире

Пушков: ассоциация Украины и ЕС - "кабальное соглашение" и поражение Порошенко

Пушков: ассоциация Украины и ЕС - "кабальное соглашение" и поражение Порошенко

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной "кабальным соглашением" и личным поражением Петра Порошенко.
sungrado

//Криминал

Абхазия выплатит компенсацию семье убитого российского туриста

Абхазия выплатит компенсацию семье убитого российского туриста

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц взял под личный контроль организацию доставки в Москву тела убитого российского туриста Андрея Кабанова и перелет его семьи. Ей также будет выплачена компенсация.

//Общество

Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях

Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях

12 июля в России вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях. Они призваны способствовать предотвращению оставления детей в опасности. Сотрудники ГИБДД не будут проверять возраст детей, надеясь на честность их родителей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

"Мосводосток" перешел на усиленный режим работы

"Мосводосток" перешел на усиленный режим работы

Неблагоприятный прогноз погоды по Москве заставил руководство «Мосводостока» перевести работников предприятия на усиленный режим работы и назначить дежурства, не дожидаясь, пока это сделает стихия.

//Происшествия

Задержан за взятку сотрудник УВД, где расследовалось дело "пьяного мальчика"

Задержан за взятку сотрудник УВД, где расследовалось дело "пьяного мальчика"

После дела "пьяного мальчика", получившего широкий общественный резонанс, в Подмосковье состоялась проверка полиции в Балашихе. Задержан оперативник, подбросивший парню наркотики и вымогавший 600 тысяч.

//Новости ADWILE

//Происшествия

Посольство РФ в Абхазии призвало россиян соблюдать осторожность и бдительность

Посольство РФ в Абхазии призвало россиян соблюдать осторожность и бдительность

Посольство России в Абхазии призвало российских туристов повышенной осторожности в республике. В Абхазии на отдыхающих в Гудаутском районе россиян напали двое неизвестных. Погиб 33-летний Андрей Кабанов.

//Наука

НАСА сняло на Солнце движущееся пятно (ВИДЕО)

НАСА сняло на Солнце движущееся пятно (ВИДЕО)

То, что на Солнце есть пятна, известно давно. А вот то, что эти пятна могут двигаться, стало известно только что. По поверхности (если это можно так назвать) светила двигалось пятно и НАСА это запечатлело.
sungrado

//Новости партнеров

//Говорят, что...

Россия начала экспортировать баранину в Иран. На очереди – Турция

Россия начала экспортировать баранину в Иран. На очереди – Турция

Несмотря на неблагоприятные погодные условия этого лета, российское сельское хозяйство продолжает удивлять. Новости порой приходят очень удивительные. К примеру, 5 июля Россия поставила первую партию баранины в Иран.

//Говорят, что...

Красная путина стартовала с рекорда

Красная путина стартовала с рекорда

В этом сезоне объёмы добычи лососёвых на Дальнем Востоке находятся на очень хорошем уровне. По состоянию на начало июля предприятия региона уже выловили более 15, 6 тыс. т красной рыбы. Это на 31, 7% больше, чем за аналогичный период тоже нечётного 2015 года.

//Говорят, что...

Новые вертолётные бригады вооружат «Аллигаторами» и «Ночными охотниками»

Новые вертолётные бригады вооружат «Аллигаторами» и «Ночными охотниками»

Армия России увеличивает количество бригад армейской авиации. До конца 2017 г. в Хабаровске и Новосибирске появятся две новые вертолётные части. В каждой – около ста вертолётов. Это серьёзно увеличит мобильность вооружённых сил.

//Говорят, что...

В Сирию отправился «Раптор»

В Сирию отправился «Раптор»

Вслед за российской боевой машиной поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2», которая была не так давно замечена в Сирии, на Ближний Восток отправились и «Рапторы». Речь о противодиверсионных катерах проекта 03160 «Раптор».

//Говорят, что...

На гербе Трампа нашли двуглавого орла

На гербе Трампа нашли двуглавого орла

Конспирологи всего мира продолжают искать связи нового президента США Дональда Трампа с Россией. Тем более, как известно, кто ищет, тот всегда найдёт.  В результате на гербе одного из гольф-клубов Трампа, находящегося в Шотландии, они заметили двуглавого орла.

//Здоровье

Не падайте в обморок!

Не падайте в обморок!

Обморок представляет собой одну из форм острой сосудистой недостаточности. Он характеризуется внезапной кратковременной потерей сознания, сопровождающейся резкой бледностью, значительным ослаблением дыхания и кровообращения

//Сад-огород

Снять или ждать

Снять или ждать

Помидоры в этом году растут в теплице плоховато. Однако кое-что уже завязалось, и некоторые плодики начали буреть. А вопрос вот какой – надо ли их снимать бурыми и дозаривать в помещении или оставить на ветках? Всё-таки холодно очень, и до грибных болезней недалеко.

//Сад-огород

Удобряем «Биокладом»  по-крупному

Удобряем «Биокладом»  по-крупному

Уважаемые читатели «Аргументов недели»! Мы очень рады, что популяризируемое нами органическое удобрение нового поколения «Биоклад» стало широко применяться не только в частных садах и огородах, но и в крупных хозяйствах.

//Шпионаж

Агенты – не монахи

Агенты – не монахи

«Руссо туристо – облико морале». Эту фразу из фильма «Бриллиантовая рука» далеко не всегда можно отнести к нашим разведчикам. Некоторые из них в своей работе не пренебрегали внебрачным сексом и не строили из себя монахов. Обозреватель «АН» попросил рассказать об этой деятельности разведчиков

//История

Размер имеет значение

Размер имеет значение

В 1712 г. продолжалась Северная война. Пётр I отдал Меншикову приказ, чтобы тот, приняв в Померании командование над введёнными русскими войсками, отобрал десять солдат «большага возрасту» (роста) и отослал прусскому «кронпринцу». Это был широкий жест с политическим подтекстом

//Происшествия

Житель Подмосковья случайно задавил своего полуторагодовалого сына

Житель Подмосковья случайно задавил своего полуторагодовалого сына

Несчастье произошло 12 июля в дачном кооперативе Заокского района Тульской области. Житель Подмосковья на своем авто насмерть задавил своего полуторагодовалого сына, когда выезжал с территории дачи.

//Шоу-бизнес

Неудобная правда

Неудобная правда

В отличие от коллег он не боится говорить правду. За свою гражданскую позицию Иосиф Пригожин не раз попадал в «чёрные списки» и оказывался в эпицентре скандалов. Какова нынче цена такой «нетолерантности», продюсер признался "Аргументам недели"

//Происшествия

Под Москвой загорелась электричка

Под Москвой загорелась электричка

В распоряжении российского телеканала попали кадры горящего элекропоезда в Московской области. Известно, что инцидент произошел в депо Апрелевка. По свидетельству очевидцев, горят три вагона поезда.

//Здоровье

Виновник конъюнктивита – аллерген

Виновник конъюнктивита – аллерген

Конъюнктивит – это воспаление конъюнктивы, наружной оболочки глаза, покрывающей переднюю поверхность органа зрения. В клинической практике врачи чаще всего сталкиваются с недугом, который носит инфекционный или аллергический…

//Здоровье

Отчего закружилась голова?

Отчего закружилась голова?

Это болезнь внутреннего уха, названная в честь французского врача Проспера Меньера, открывшего её в XIX веке. Она характеризуется увеличением количества ушной лимфы и нарушением рецепторного аппарата органа слуха. Среди причин заболевания могут быть нарушения обмена веществ

//Спорт

Кузнецова мечтает о самолете для собаки

Кузнецова мечтает о самолете для собаки

В прошлом номере мы рассказывали о российском теннисисте Данииле Медведеве, который устроил фурор на Уимблдоне, выбив из розыгрыша третью ракетку мира. Так вот, наш парень снова учудил!

//Спорт

ЗАВИДНЫЙ ХОЛОСТЯК ОВЕЧКИН  ТАКИ ЖЕНИЛСЯ

ЗАВИДНЫЙ ХОЛОСТЯК ОВЕЧКИН  ТАКИ ЖЕНИЛСЯ

Александр Овечкин отпраздновал свою свадьбу с дочкой миллиардера Анастасией Шубской с таким размахом, что все вздрогнули даже за океаном.

//Экономика

Эксперт: холодное лето ускорит российскую инфляцию

Эксперт: холодное лето ускорит российскую инфляцию

Холодное лето 2017-го «отличится» не только прохладой и сильными дождями, считают эксперты. Необычно холодная погода снизит урожай, а это в свою очередь приведет к росту инфляции в нашей стране.

//Спорт

Ковальчук остался в России ради Олимпиады

Ковальчук остался в России ради Олимпиады

Илья Ковальчук решил ещё на один год задержаться в Санкт-Петербурге. А два клуба – СКА и ЦСКА – превратились в реальных монстров, усилив составы игроками, у которых не сложилась карьера в…

//Спорт

Мыльная опера "Смолов"

Мыльная опера "Смолов"

Главная интрига межсезонья на российском трансферном рынке: что будет с главным бомбардиром страны Фёдором Смоловым?

//Спорт

Перешел в "Зенит", чтобы выигрывать трофеи

Перешел в "Зенит", чтобы выигрывать трофеи

Новичок «Зенита» Дмитрий Полоз в интервью «АН» рассказал о своём трансфере из «Ростова» в питерский клуб. Очевидно, что 27-летний форвард хочет покинуть «Краснодар» уже этим летом.

//Спорт

Где новички, «Спартак»?

Где новички, «Спартак»?

Соскучились по российскому футболу? Не переживайте, новый сезон РФПЛ начинается уже на этой неделе! Один из самых любопытных вопросов перед стартом чемпионата: сумеет ли «Спартак» защитить титул?

//Культура

Космос один, и небо общее

Космос один, и небо общее

Недавно звезда мюзиклов «Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Мата Хари», «Времена не выбирают», «Граф Орлов», «Пола Негри» Теона Дольникова получила диплом актрисы театра и кино Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

//Общество

ЦБ России рассказал о новом вирусе, который ворует данные с платежных карт

ЦБ России рассказал о новом вирусе, который ворует данные с платежных карт

Эксперты российского Центробанка обнаружили новый вирус, который способен считывать информацию с платежных карт. Пока устройства, которые воруют данные с банковских карт, используются нечасто.

//Говорят, что...

Флот пополнится 3D-разведкой

Флот пополнится 3D-разведкой

Россия ударными темпами достраивает два новейших научных судна. Махины общей стоимостью более 15 млрд руб. предназначены для сейсмического обследования океанских шельфов.

//Общество

СМИ: Путин приехал на Валаам в сопровождении неизвестной дамы

СМИ: Путин приехал на Валаам в сопровождении неизвестной дамы

Глава РФ Владимир Путин посетил Валаам в сопровождении неизвестного спутника. Видеооператор снял, как Путин выходит из-за руля своего авто и галантно распахивает дверь перед пассажиром на заднем сидении.

//В мире

Пушков: ассоциация Украины и ЕС - "кабальное соглашение" и поражение Порошенко

Пушков: ассоциация Украины и ЕС - "кабальное соглашение" и поражение Порошенко

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной "кабальным соглашением" и личным поражением Петра Порошенко.

//Криминал

Абхазия выплатит компенсацию семье убитого российского туриста

Абхазия выплатит компенсацию семье убитого российского туриста

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц взял под личный контроль организацию доставки в Москву тела убитого российского туриста Андрея Кабанова и перелет его семьи. Ей также будет выплачена компенсация.

//Общество

Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях

Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях

12 июля в России вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях. Они призваны способствовать предотвращению оставления детей в опасности. Сотрудники ГИБДД не будут проверять возраст детей, надеясь на честность их родителей.

//Общество

"Мосводосток" перешел на усиленный режим работы

"Мосводосток" перешел на усиленный режим работы

Неблагоприятный прогноз погоды по Москве заставил руководство «Мосводостока» перевести работников предприятия на усиленный режим работы и назначить дежурства, не дожидаясь, пока это сделает стихия.

//Происшествия

Задержан за взятку сотрудник УВД, где расследовалось дело "пьяного мальчика"

Задержан за взятку сотрудник УВД, где расследовалось дело "пьяного мальчика"

После дела "пьяного мальчика", получившего широкий общественный резонанс, в Подмосковье состоялась проверка полиции в Балашихе. Задержан оперативник, подбросивший парню наркотики и вымогавший 600 тысяч.

//Происшествия

Посольство РФ в Абхазии призвало россиян соблюдать осторожность и бдительность

Посольство РФ в Абхазии призвало россиян соблюдать осторожность и бдительность

Посольство России в Абхазии призвало российских туристов повышенной осторожности в республике. В Абхазии на отдыхающих в Гудаутском районе россиян напали двое неизвестных. Погиб 33-летний Андрей Кабанов.

//Наука

НАСА сняло на Солнце движущееся пятно (ВИДЕО)

НАСА сняло на Солнце движущееся пятно (ВИДЕО)

То, что на Солнце есть пятна, известно давно. А вот то, что эти пятна могут двигаться, стало известно только что. По поверхности (если это можно так назвать) светила двигалось пятно и НАСА это запечатлело.

//Говорят, что...

Россия начала экспортировать баранину в Иран. На очереди – Турция

Россия начала экспортировать баранину в Иран. На очереди – Турция

Несмотря на неблагоприятные погодные условия этого лета, российское сельское хозяйство продолжает удивлять. Новости порой приходят очень удивительные. К примеру, 5 июля Россия поставила первую партию баранины в Иран.

//Говорят, что...

Красная путина стартовала с рекорда

Красная путина стартовала с рекорда

В этом сезоне объёмы добычи лососёвых на Дальнем Востоке находятся на очень хорошем уровне. По состоянию на начало июля предприятия региона уже выловили более 15, 6 тыс. т красной рыбы. Это на 31, 7% больше, чем за аналогичный период тоже нечётного 2015 года.

//Говорят, что...

Новые вертолётные бригады вооружат «Аллигаторами» и «Ночными охотниками»

Новые вертолётные бригады вооружат «Аллигаторами» и «Ночными охотниками»

Армия России увеличивает количество бригад армейской авиации. До конца 2017 г. в Хабаровске и Новосибирске появятся две новые вертолётные части. В каждой – около ста вертолётов. Это серьёзно увеличит мобильность вооружённых сил.

//Говорят, что...

В Сирию отправился «Раптор»

В Сирию отправился «Раптор»

Вслед за российской боевой машиной поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2», которая была не так давно замечена в Сирии, на Ближний Восток отправились и «Рапторы». Речь о противодиверсионных катерах проекта 03160 «Раптор».

//Говорят, что...

На гербе Трампа нашли двуглавого орла

На гербе Трампа нашли двуглавого орла

Конспирологи всего мира продолжают искать связи нового президента США Дональда Трампа с Россией. Тем более, как известно, кто ищет, тот всегда найдёт.  В результате на гербе одного из гольф-клубов Трампа, находящегося в Шотландии, они заметили двуглавого орла.

//Здоровье

Не падайте в обморок!

Не падайте в обморок!

Обморок представляет собой одну из форм острой сосудистой недостаточности. Он характеризуется внезапной кратковременной потерей сознания, сопровождающейся резкой бледностью, значительным ослаблением дыхания и кровообращения

//Сад-огород

Снять или ждать

Снять или ждать

Помидоры в этом году растут в теплице плоховато. Однако кое-что уже завязалось, и некоторые плодики начали буреть. А вопрос вот какой – надо ли их снимать бурыми и дозаривать в помещении или оставить на ветках? Всё-таки холодно очень, и до грибных болезней недалеко.

//Сад-огород

Удобряем «Биокладом»  по-крупному

Удобряем «Биокладом»  по-крупному

Уважаемые читатели «Аргументов недели»! Мы очень рады, что популяризируемое нами органическое удобрение нового поколения «Биоклад» стало широко применяться не только в частных садах и огородах, но и в крупных хозяйствах.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Шпионаж

Агенты – не монахи

Агенты – не монахи

«Руссо туристо – облико морале». Эту фразу из фильма «Бриллиантовая рука» далеко не всегда можно отнести к нашим разведчикам. Некоторые из них в своей работе не пренебрегали внебрачным сексом и не строили из себя монахов. Обозреватель «АН» попросил рассказать об этой деятельности разведчиков

//История

Размер имеет значение

Размер имеет значение

В 1712 г. продолжалась Северная война. Пётр I отдал Меншикову приказ, чтобы тот, приняв в Померании командование над введёнными русскими войсками, отобрал десять солдат «большага возрасту» (роста) и отослал прусскому «кронпринцу». Это был широкий жест с политическим подтекстом

//Происшествия

Житель Подмосковья случайно задавил своего полуторагодовалого сына

Житель Подмосковья случайно задавил своего полуторагодовалого сына

Несчастье произошло 12 июля в дачном кооперативе Заокского района Тульской области. Житель Подмосковья на своем авто насмерть задавил своего полуторагодовалого сына, когда выезжал с территории дачи.

//Шоу-бизнес

Неудобная правда

Неудобная правда

В отличие от коллег он не боится говорить правду. За свою гражданскую позицию Иосиф Пригожин не раз попадал в «чёрные списки» и оказывался в эпицентре скандалов. Какова нынче цена такой «нетолерантности», продюсер признался "Аргументам недели"

//Происшествия

Под Москвой загорелась электричка

Под Москвой загорелась электричка

В распоряжении российского телеканала попали кадры горящего элекропоезда в Московской области. Известно, что инцидент произошел в депо Апрелевка. По свидетельству очевидцев, горят три вагона поезда.

//Здоровье

Виновник конъюнктивита – аллерген

Виновник конъюнктивита – аллерген

Конъюнктивит – это воспаление конъюнктивы, наружной оболочки глаза, покрывающей переднюю поверхность органа зрения. В клинической практике врачи чаще всего сталкиваются с недугом, который носит инфекционный или аллергический…

//Здоровье

Отчего закружилась голова?

Отчего закружилась голова?

Это болезнь внутреннего уха, названная в честь французского врача Проспера Меньера, открывшего её в XIX веке. Она характеризуется увеличением количества ушной лимфы и нарушением рецепторного аппарата органа слуха. Среди причин заболевания могут быть нарушения обмена веществ

//Спорт

Кузнецова мечтает о самолете для собаки

Кузнецова мечтает о самолете для собаки

В прошлом номере мы рассказывали о российском теннисисте Данииле Медведеве, который устроил фурор на Уимблдоне, выбив из розыгрыша третью ракетку мира. Так вот, наш парень снова учудил!

//Спорт

ЗАВИДНЫЙ ХОЛОСТЯК ОВЕЧКИН  ТАКИ ЖЕНИЛСЯ

ЗАВИДНЫЙ ХОЛОСТЯК ОВЕЧКИН  ТАКИ ЖЕНИЛСЯ

Александр Овечкин отпраздновал свою свадьбу с дочкой миллиардера Анастасией Шубской с таким размахом, что все вздрогнули даже за океаном.

//Экономика

Эксперт: холодное лето ускорит российскую инфляцию

Эксперт: холодное лето ускорит российскую инфляцию

Холодное лето 2017-го «отличится» не только прохладой и сильными дождями, считают эксперты. Необычно холодная погода снизит урожай, а это в свою очередь приведет к росту инфляции в нашей стране.

//Спорт

Ковальчук остался в России ради Олимпиады

Ковальчук остался в России ради Олимпиады

Илья Ковальчук решил ещё на один год задержаться в Санкт-Петербурге. А два клуба – СКА и ЦСКА – превратились в реальных монстров, усилив составы игроками, у которых не сложилась карьера в…

//Спорт

Мыльная опера "Смолов"

Мыльная опера "Смолов"

Главная интрига межсезонья на российском трансферном рынке: что будет с главным бомбардиром страны Фёдором Смоловым?

//Спорт

Перешел в "Зенит", чтобы выигрывать трофеи

Перешел в "Зенит", чтобы выигрывать трофеи

Новичок «Зенита» Дмитрий Полоз в интервью «АН» рассказал о своём трансфере из «Ростова» в питерский клуб. Очевидно, что 27-летний форвард хочет покинуть «Краснодар» уже этим летом.

//Спорт

Где новички, «Спартак»?

Где новички, «Спартак»?

Соскучились по российскому футболу? Не переживайте, новый сезон РФПЛ начинается уже на этой неделе! Один из самых любопытных вопросов перед стартом чемпионата: сумеет ли «Спартак» защитить титул?

//Культура

Космос один, и небо общее

Космос один, и небо общее

Недавно звезда мюзиклов «Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Мата Хари», «Времена не выбирают», «Граф Орлов», «Пола Негри» Теона Дольникова получила диплом актрисы театра и кино Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

//Общество

ЦБ России рассказал о новом вирусе, который ворует данные с платежных карт

ЦБ России рассказал о новом вирусе, который ворует данные с платежных карт

Эксперты российского Центробанка обнаружили новый вирус, который способен считывать информацию с платежных карт. Пока устройства, которые воруют данные с банковских карт, используются нечасто.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

sungrado
//Наши партнеры