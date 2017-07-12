Китайские физики провели первую телепортацию в космос

Первая в мире квантовая телепортация в космос прошла успешно. Именно так рапортуют китайские физики 12 июля. Квантовой телепортацией ученые называют передачу квантового состояния на большое расстояние.

Физики из Шанхая 12 июля успешно переправили информацию о состоянии частицы с квантового спутника «Мо-цзы» на наземную станцию слежения.

Китайские ученые называют проделанное настоящим прорывом, который позволит проводить сверхдальнюю телепортацию и создать квантовый интернет, сообщает «ФАН».

Квантовые передачи невозможно прослушать или взломать: частицы света не копируются.

Первый в мире спутник квантовой связи "Мо-цзы" Китай запустил в прошлом году.