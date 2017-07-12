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Китайские физики провели первую телепортацию в космос

12 июля 2017, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские физики провели первую телепортацию в космос
globallookpress.com
Первая в мире квантовая телепортация в космос прошла успешно. Именно так рапортуют китайские физики 12 июля. Квантовой телепортацией ученые называют передачу квантового состояния на большое расстояние.
 
Физики из Шанхая 12 июля успешно переправили информацию о состоянии частицы с квантового спутника «Мо-цзы» на наземную станцию слежения.
Китайские ученые называют проделанное настоящим прорывом, который позволит проводить сверхдальнюю телепортацию и создать квантовый интернет, сообщает «ФАН».
Квантовые передачи невозможно прослушать или взломать: частицы света не копируются.
Первый в мире спутник квантовой связи "Мо-цзы" Китай запустил в прошлом году.
 

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