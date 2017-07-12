Чилингаров: отколовшийся от Антарктиды гигантский айсберг - планетарное событие

Российский учёный-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров назвал информацию об отколовшемся от Антарктиды гигантском айсберге планетарным событием.

Чилингаров заявил о необходимости установить наблюдение за дальнейшим ходом айсберга, чтобы он не помешал судоходству и рыбакам. По словам учёного, влияние этого айсберга на окружающую среду зависит от его траектории, и важно, чтобы это не мешало дальнейшему изучению Антарктиды, - передаёт RT.

Напомним, площадь гигантского айсберга, отколовшегося от Антарктиды, составляет шесть тысяч квадратных километров, а его вес примерно триллион тонн. Ледяной гигант сопоставим по размеру с территориями двух российских столиц.