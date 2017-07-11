На борту инфракрасного телескопа НАСА замечен инопланетянин

Американское космическое агентство НАСА и ранее подозревали в сговоре с инопланетной цивилизацией, а после обнаруженного снимка руки инопланетянина на борту обсерватории НАСА подозрения переросли в уверенность.

Теперь уфологи уверены: НАСА не просто сотрудничает с инопланетным разумом, инопланетяне изучают космос вместе с землянами, сообщает портал vladtime.ru и публикует уникальный снимок.

По заключениям уфологов, представители внеземных цивилизаций прилетают на Землю, чтобы изучать ее и имеют свои базы на Луне и Марсе. На снимке, который был сделан на телескопе НАСА Sofia, по мнению уфологов, запечатлены руки инопланетного существа (ни у одного землянина таких конечностей быть не может).

Стратосферная обсерватория Sofia принадлежит НАСА и размещена на борту самолета Boeing 747. Откуда на снимке телескопа появились руки инопланетянина, ответов нет.