На борту инфракрасного телескопа НАСА замечен инопланетянин
11 июля 2017, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука 13+
11 июля 2017, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
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