Ученые измерили высоту мизерных волн на Титане

С помощью радара на космическом аппарате Cassini ученым удалось дистанционно измерить высоту волн на самом крупном спутнике Сатурна - Титане. Там также как и на Земле есть открытые моря, но содержимое их радикально отличается от земных водоёмов.

Моря и озера на Титане заполнены метаном и этаном, которые выпадают из атмосферы в виде дождей. Волны на этих водоемах не бушуют, поскольку высота волн едва достигает одного сантиметра, а длине не превышает 20 см. Земные волны на их фоне можно назвать гигантскими.

Ученые рассматривают спутник Сатурна как одно из самых привлекательных мест (после Марса) в Солнечной системе для будущего обитания человечества, поскольку на Титане есть потенциальные источники энергии.