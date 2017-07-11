Ученые доказали, что длительность жизни зависит от кофе

Ученые из Великобритании провели ряд исследований и выяснили, что ежедневное употребление кофе способно продлить жизнь человека.

Эту информацию предоставили эксперты из Имперского колледжа Лондона и сотрудники Международного агентства по изучению рака. Как передает издание "Известия", чем больше чашек кофе человек пьет в день, тем ниже риск ранней смерти. Специалисты подчеркнули, что результаты экспериментов оказались одинаковыми в десяти странах Европы. Официального подтверждения успешности исследований пока нет.

Ученые уже давно спорят о пользе и вреде кофе. Самое популярное мнение заключается в том, что во всем должен быть баланс. Чашка кофе в день вряд ли кому-то повредит, а вот литр кофе ежедневно может серьезно подорвать здоровье.