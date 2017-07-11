Стало известно, когда электромобили будут распространены повсеместно

Специалисты из Имперского колледжа Лондона рассказали, когда электромобили будут использоваться повсеместно.

Предполагается, что к 2022 году этот тип автомобилей сможет полноценно конкурировать с машинами на бензиновом двигателе, передает "Рамблер".

Авторы исследования уточняют также, что в 2030-е годы будет экономически выгодным получение электроэнергии от солнечных батарей на крышах собственных домов. Данные выводы ученые смогли сделать после оценки темпов падения стоимости компонентов, которые необходимы для работы электрических аккумуляторов и солнечных крыш.