В одной из испанских пещер нашли древнейшие наскальные рисунки

В одной из пещер испанской провинции Гипускоа были обнаружены древнейшие наскальные рисунки.

Согласно последней информации, возраст некоторых найденных изображений составляет не менее 14 тысяч лет. Как сообщило в понедельник агентство EFE, специалисты в апреле текущего года нашли примерно 15 наскальных рисунков, изображающих бизонов и лошадей, в муниципалитете Рентерия.

Археолог Диего Гарате подчеркнул, что изображения превосходно сохранились благодаря стабильной температуре в пещере и влажности. Эксперт также отметил необычную технику рисования.