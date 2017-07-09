NASA: На Земле уже два года существуют порталы для путешествий во времени

О том, что древние цивилизации могли управлять временем и мирами, воспринимается не более чем научная фантастика. Однако инсайдеры NASA сделали шокирующее заявление о том, что якобы на Земле уже как два года существует технология перемещения в пространстве и времени.

И некоторые земляне уже воспользовались этими «звездными вратами». С их помощью они смогли побывать на Сатурне. В то же время гуманоиды из других измерений смогли через эти «врата» проникнуть на нашу Землю, пишет «Политэксперт», но не приводит при этом никаких доказательств этому заявлению авторитетного космического агентства.