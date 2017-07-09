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NASA: На Земле уже два года существуют порталы для путешествий во времени

9 июля 2017, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

NASA: На Земле уже два года существуют порталы для путешествий во времени
pixabay.com

О том, что древние цивилизации могли управлять временем и мирами, воспринимается не более чем научная фантастика. Однако инсайдеры NASA сделали шокирующее заявление о том, что якобы на Земле уже как два года существует технология перемещения в пространстве и времени.

И некоторые земляне уже воспользовались этими «звездными вратами». С их помощью они смогли побывать на Сатурне. В то же время гуманоиды из других измерений смогли через эти «врата» проникнуть на нашу Землю, пишет «Политэксперт», но не приводит при этом никаких доказательств этому заявлению авторитетного космического агентства.

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Мужчина выпал из окна общежития РУДН и погиб

Утром в воскресенье, 9 июля, из окна общежития Российского университета дружбы народов в Москве выпал человек. Согласно последней информации, предоставленной ГУ МВД, мужчина разбился насмерть.

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Российские военные передали ООН данные о ракетном испытании КНДР

Российские военные передали ООН информацию о ракетном испытании КНДР. По данным российских военных, 4 июля 2017 года РЛС типа "Воронеж", размещенной в Иркутской области, отслеживался пуск ракеты "Хвасон".

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Родные Ильи Глазунова назвали причину его смерти

Дочь ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народного художника СССР Ильи Глазунова Вера Глазунова сообщила причину смерти отца - остановка сердца, сердечная недостаточность.

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Стало известно, где будет похоронен Илья Глазунов

Стало известно, где будет похоронен Илья Глазунов

Днем в воскресенье, 9 июля, стало известно, где будет похоронен художник Илья Глазунов. Дочь живописца Вера Глазунова заявила, что ее отец хотел, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Футболисты ЦСКА и "Краснодара" сыграли вничью в контрольном матче

Футболисты ЦСКА и "Краснодара" сыграли вничью в контрольном матче

Встреча двух коллективов завершилась со счетом 1:1. На 12-й минуте гол в ворота "Краснодара" забил Алан Дзагоев, на последней минуте основного игрового времени ответный мяч провел Вандерсон.

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В Петербурге стартовал проект «Скрипка на Невском»

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NASA: На Земле уже два года существуют порталы для путешествий во времени

NASA: На Земле уже два года существуют порталы для путешествий во времени

О том, что древние цивилизации могли управлять временем и мирами, воспринимается не более чем научная фантастика. Однако инсайдеры NASA сделали шокирующее заявление о том, что якобы на Земле уже как два года существует технология перемещения в пространстве и времени.

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Юпитер в будущем займет в Солнечной системе место главного светила

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Продавец государственных наград СССР задержан в Москве

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Десятилетний ребенок лишился глаза после игры со спиннером

Десятилетний ребенок лишился глаза после игры со спиннером

Во время игры со спиннером 10-летний школьник из города Шахты Ростовской области лишился зрения. Игрушка отскочила ребенку в левый глаз и лишила его зрения. Мальчик уже перенес две сложнейших операции.

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Главный тренер "Кубани" рассказал, как во время матча в него ударила молния

Главный тренер "Кубани" рассказал, как во время матча в него ударила молния

Главный тренер регбийной команды «Кубань» Александр Алексеенко рассказал, как в него ударила молния во время матча чемпионата России с «Металлургом» в Новокузнецке.

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Дворкович отжег на свадьбе у Овечкина и Шубской (ВИДЕО)

Дворкович отжег на свадьбе у Овечкина и Шубской (ВИДЕО)

Накануне в престижном банкетном зале Barvikha Luxury Village в Подмосковье отгремела долгожданная свадьба прославленного хоккеиста Александра Овечкина и актрисы Настасьи Шубской, дочери Веры Глаголевой.

//Культура

Соболезнования в связи с кончиной Ильи Глазунова выразил Владимир Путин

Соболезнования в связи с кончиной Ильи Глазунова выразил Владимир Путин

В воскресенье соболезнования в связи с кончиной художника Ильи Глазунова выразил президент России Владимир Путин. Данную информацию предоставил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Психологи проследили за жестами и манерами президентов: Трамп поддался Путину

Психологи проследили за жестами и манерами президентов: Трамп поддался Путину

Первая очная встреча двух мировых лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась. Весь мир с напряжением следил, каким будет первый личный контакт президентов, который заложит основу дальнейших отношений двух держав.

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Под Костромой в многоквартирном доме прогремел взрыв бытового газа

Под Костромой в многоквартирном доме прогремел взрыв бытового газа

В многоквартирном жилом доме под Костромой прогремел взрыв бытового газа. Согласно последней информации, инцидент, в ходе которого пострадала женщина, произошел в поселке Мисково Костромского района.

//Культура

Собянин высказался о смерти художника Ильи Глазунова

Собянин высказался о смерти художника Ильи Глазунова

В воскресенье, 9 июля, мэр Москвы Сергей Собянин высказался о смерти легендарного российского художника Ильи Глазунова. Градоначальник выразил глубочайшие соболезнования родственникам живописца.

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Неожиданно появившийся в Атлантике остров продолжает увеличиваться в размерах

Неожиданно появившийся в Атлантике остров продолжает увеличиваться в размерах

Небольшой участок суши, неожиданно появившийся в Атлантике, продолжает увеличиваться в размерах. Сейчас его длина превышает полтора километра, а ширина достигает трехсот метров.

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Российские волейболистки проиграли итальянкам в матче Гран-при

Российские волейболистки проиграли итальянкам в матче Гран-при

Первая партия остались за итальянками (25:21), вторую и третью выиграли россиянки (29:27 и 26:24). Четвертый (26:24) и пятый (15:10) сеты остались за итальянскими волейболистками. Россиянки проиграли в третий раз.

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Названа причина смерти гражданки России на Крите

Названа причина смерти гражданки России на Крите

В воскресенье, 9 июля, стала известна причина гибели туристки из России на Крите. Оказалось, что перед отъездом из страны в Ираклион женщина и ее супруг съели грибы и очень сильно отравились.

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Машина с девушками сорвалась с обрыва в реку на Камчатке

Машина с девушками сорвалась с обрыва в реку на Камчатке

Автомобиль, в салоне которого находились две девушки, сорвался в реку с обрыва на Камчатке. Согласно последней информации, одной из пассажирок удалось вовремя выбраться из машины и добраться до берега.

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