Смертоносный астероид опасно приблизится к Земле уже послезавтра

Уже послезавтра смертоносный астероид опасно приблизится к Земле.

Астроном из Уфы Владилен Санакоев отметил, что точное время сближения предугадать нельзя, поэтому это может произойти и раньше. Астероид МС4 в диаметре составляет 250 метров, за 60 минут он преодолевает расстояние не менее 75 километров. Как уточняет vladtime.ru, во время пика сближения расстояние между космическим объектом и нашей планетой будет достигать 3 млн километров. Отметим, что по меркам космоса - это практически настоящий контакт.

Предполагается, что МС4 не нанесет никакого ущерба Земле.