Ученые открыли неожиданный способ борьбы с солнечными ожогами

Группа американских ученых провела клиническое исследование, в ходе которого были открыты неизвестные ранее противовоспалительные свойства витамина D, которые способствуют быстрому восстановлению кожи после солнечных ожогов.

В ходе эксперимента добровольцев подвергли небольшому солнечному ожогу на руке с помощью УФ-лампы. После этого они приняли витамин D в большой дозировке: 50 000, 100 000 или 200 000 МЕ. Через неделю после «процедуры» ожога пациентам сделали биопсию кожи. На 24-й, 48-й, 72-й час после «солнечных ванн» с пациентами проводились специальные замеры. Через неделю все добровольцы сделали биопсию для дальнейшего исследования.

Эксперимент показал, что участники исследования, которые приняли самые высокие дозы витамина D, имели большие защитные преимущества - меньше воспалений на коже, покраснений и болевых ощущений. Ученые пришли к заключению, что витамин D способен подавлять воспаление и активировать гены для восстановления кожи, но только в зависимости от определенной дозы.

Однако очень высокие дозы витамина D, которые применялись в отношении участников эксперимента, пока не дают исследователям права рекомендовать принимать «солнечный витамин» от солнечных ожогов. Итоги эксперимента требуют дальнейшего изучения, но он, несомненно, будет полезен, в первую очередь, для ожоговых центров.

Напомним, рекомендуемая суточная доза витамина D для взрослого человека не должна превышать 400 МЕ.



