Привезенные с Луны образцы ее пород говорят о том, что спутник Земли имеет не совсем такой свет, каким нам видится с Земли. Цвет Луны, равно как и настоящий цвет Солнца, серьезно искажает земная атмосфера.

По свидетельству космонавтов, побывавших на околоземной орбите, Солнце имеет белый цвет, а не желтый или красный, как нам кажется с Земли, сообщает издание «ФБА».

Что касается Луны, то она состоит из разных пород, которые уже есть в распоряжении ученых. Анализ этих пород говорит о том, что поверхность Луны разнообразна по окрасу, особенно если учесть мощный слой лунной пыли, который покрывает поверхность планеты.

Основные цвета Луны – коричневый, голубоватый и розовый, - это если стряхнуть лунную пыль.