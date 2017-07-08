Ранее «Аргументы недели» сообщали про то, что жизнь на поверхности Марса вряд ли возможна: соли хлорной кислоты Красной планеты убивают все живые бактерии и ученые надеются найти жизнь под поверхностью планеты.

Уфологи обнаружили на поверхности Марса сооружение в виде купола высотой порядка 15 метров. Это, по мнению уфологов, сооружение явно искусственного происхождения, сообщает ura.news.

Упомянутое сооружение, обнаруженной уфологами на одном из снимков, находится в приэкваториальной области Марса между кратером Oyama и районом Mawrth Vallis. Предположительно, купол может быть защитой подземным сооружениям, что еще раз подтверждает, что жизнь на Красной планете есть, и она, скорее всего, подземная.