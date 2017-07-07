Уфологи: агентство НАСА состоит в сговоре с пришельцами (ВИДЕО)

Мировые исследователи НЛО и связанных с этим явлений обвиняют американское национальное космическое агентство НАСА в сговоре с инопланетянами. Довод: НАСА претендует на инопланетный объект на Луне.

Уфологи считают, что Национальное космическое агентство космических исследований планирует забрать себе инопланетную военную базу на Луне, передает портал vladtime.ru.

Авторы обвинений уверены, что НАСА давно в курсе того, что пришельцы существуют и строят в кратерах Луны свои военные объекты. Уфологи заявляют, что у них есть веские доказательства их слов.

По словам уфологов, в кратере Тихо на Луне можно рассмотреть базу инопланетян, которую и скрывают НАСА. Само агентство пока ан эти обвинения не ответило.