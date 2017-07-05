Ученые выяснили, почему Антарктида тает: "глобальное потепление" не при чем
5 июля 2017, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука 13+
5 июля 2017, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
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//Общество
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//Город М
//Общество
//Город М
//Культура
//Культура
//Наука
Ученые уверены, что на Сатурне есть жизнь: на планете обнаружен спирт
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