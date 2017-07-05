Ранее «Аргументы недели» сообщали про образование в Антарктиде гигантского айсберга. Сообщалось, что ледники скорее всего будут исчезать на Северном полюсе, а на Южном, где этого льда намного больше.

Самые свежие результаты научных исследований Арктики говорят о том, что таяние ее ледовой шапки – процесс закономерный. Так называемое «глобальное потепление» вообще не при чем, сообщает РИА Новости.

Льды Антарктиды разрушаются не из-за глобального потепления, а потому, что материк омывают теплые глубинные течения. Это помогли выяснить останки древнего планктона. Теплые течения подмывают основание морской части Антарктиды, вот она и разваливается на айсберги. Ученые поясняют: роза ветров вблизи материка такова, что гонит теплые течения к берегу. Поменялась роза ветров в 1940-х годах. Такое уже было на Земле 10 тысяч лет назад, и Антарктида тогда растаяла полностью. Затем, когда ветра поменялись, льды на Южном полюсе снова наросли, - это было 7,5 тысяч лет назад (останки древнего планктона). Сейчас ситуация в точности повторяется.